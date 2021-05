13 Maggio 2021

(Teleborsa) - Wizz Air amplia la sua presenza sul mercato italiano. A partire da luglio 2021 la compagnia aerea low cost, una delle principali in Europa, baserà 4 Airbus A321neo all'aeroporto di Roma Fiumicino e darà il via a 32 nuove rotte verso 19 paesi, che andranno a integrare le 25 rotte già operate dai due scali romani.

Nel dettaglio i 4 aeromobili – ha annunciato oggi la compagnia – supporteranno le operazioni delle nuove rotte verso Londra Luton, Liverpool, Eindhoven, Sofia, Tel Aviv, Casablanca, Marrakesh, Mykonos, Santorini, Corfù, Zante, Heraklion, Larnaca, Fuerteventura, Tenerife, Sharm el Sheikh, Hurghada, Alessandria, Kharkiv, Pristina, Antalya, Bodrum, Keflavik, Tirgu Mures, Constanza, Satu Mare, Dubrovnik, Spalato, Faro, Nizza, Praga, Tallinn, per un totale di 57 destinazioni da Roma nel 2021.

"Sono lieto di annunciare la nostra nuova base all'aeroporto di Roma Fiumicino. La quinta base italiana di Wizz Air sottolinea il nostro impegno a continuare a investire in Italia supportando sia la ripresa economica dell'Italia sia offrendo ai consumatori una vasta gamma di destinazioni convenienti a tariffe basse – ha dichiarato in conferenza stampa George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air Group –. Negli ultimi 12 mesi abbiamo basato in Italia 17 aeromobili e continueremo ad investire nel mercato raddoppiando la nostra presenza nei prossimi tre anni e lanciando ulteriori basi operative e nuove rotte nazionali e internazionali. Il nostro nuovissimo velivolo A321neo e le nostre misure protettive garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori mentre operano con il minor impatto ambientale. Non vediamo l'ora di dare di nuovo il benvenuto a bordo ai passeggeri con il miglior servizio e un sorriso. Abbiamo continuato a investire durante la crisi e questo ci permette di essere competitivi ed ecofriendly grazie a un costante rinnovamento flotta".

Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l'Italia sulle sue oltre 200 rotte. L'istituzione della 43esima base Wizz Air a Roma Fiumicino segue l'apertura di altre quattro basi in un solo anno in Italia (Milano Malpensa, Catania, Palermo e Bari). L'apertura di questa nuova base a Roma – sottolinea Wizz Air – porterà una maggiore crescita economica nella regione ma creerà anche oltre 100 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 1.500 posti di lavoro nelle industrie correlate. L'annuncio di oggi porterà al raddoppio dei posti di Wizz Air in vendita a Roma e raggiungerà quasi 4 milioni di posti annui. L'estesa rete di Roma di Wizz Air collegherà Roma con nuove destinazioni attualmente non servite come Liverpool, Keflavik, Hurghada, Alessandria, Tallinn, Pristina, Tirgu Mures, Satu Mare, Costanza, Faro, Fuerteventura, Antalya e Bodrum.

Sempre oggi Wizz Air ha lanciato il suo "Wizz Air Discount Club in Italia", un abbonamento di 12 mesi che offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99 euro oltre a uno sconto per WIZZ Priority.