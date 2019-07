Wishraiser, la piattaforma italiana dei contest benefici raggiunge 40mila utenti

Ultimo aggiornamento: 16:23

Wishraiser, la start-up italiana che organizza delle vere e propri concorsi benefici, cresce e sbarca nel mercato spagnolo grazie a un nuovo round di investimenti di 2,5 milioni di euro. Wishraiser è una piattaforma che organizza dei contest online per promuovere campagne di raccolte fondi a favore di organizzazioni non-profit. Queste campagne sono realizzate da testimonial come calciatori, cantanti, attori, personaggi famosi che rappresentano anche il “premio” per il donatore che offre di più. Ogni testimonial può lanciare una campagna di raccolta fondi e coinvolgere i propri fan: in palio la possibilità di incontrare il proprio vip preferito o l’accesso a eventi come il backstage di un film o di un concerto. L’utente ha a disposizione differenti livelli di donazione per sostenere l’iniziativa e per ogni quota data corrisponde una ricompensa come un gadget o una t-shirt. Tuttavia più si dona e più aumentano le possibilità di essere estratti per il premio finale.Un nuovo modo di fare beneficenza che sta riscuotendo successo. In due anni Wishraiser ha raggiunto quota 40 mila utenti registrati alla piattaforma e solamente negli ultimi mesi il numero di donatori è aumentato di circa il 400%. E attira nuovi investimenti: la start-up è riuscita a concludere un aumento di capitale di circa 400 mila euro. Ciò è stato raggiunto grazie a una squadra di investitori tra cui top manager e famose famiglie imprenditoriali italiane.Wishraiser si è poi aperta recentemente a un round di investimento del valore di 2,5 milioni di euro con l’advisoring di SCM Sim, specializzata nei servizi di private banking e wealth management, che ha deciso di puntare sulla startup italiana. L’obiettivo è quello di mettere in contatto gli investitori che possiedono importanti disponibilità economiche con giovani imprenditori con idee innovative da sviluppare ma con pochi mezzi finanziari. L’investimento permetterà alla startup di entrare nel mercato spagnolo inserendo due nuove figure nel team.«Wishraiser nasce per rispondere all’esigenza del mondo del no-profit di trovare nuove soluzioni per fare raccolta fondi che fossero più efficienti delle tradizionali aste online, che permettono solo ai grandi benefattori di partecipare e ottengono donazioni di “piccoli” importi - commenta Mario Salsano, fondatore e amministratore delegato di Wishraise - Soltanto un italiano su 3 ha già donato nella sua vita, parliamo del 33% della popolazione. Wishraiser vuole essere un modello democratico di fare raccolta fondi. Non solo permette a tutte le persone di partecipare con un minimo contributo che può essere anche solo di 5 euro, ma rende la raccolta fondi divertente. La possibilità di vivere un’esperienza unica nella vita come l’incontro con un proprio idolo o un viaggio in mete da sogno, è la perfetta ricompensa per la benevolenza della gente. Ogni donatore oltre ad avere la possibilità di vincere questo super premio, riceve sempre un premio assicurato. Insomma, un sistema inclusivo che accontenta tutti».Tra le campagne di Wishraiser che hanno avuto più successo si possono annoverare quella di Miralem Pjanic, giocatore della Juve, per l’Unicef Italia che si è chiusa a marzo 2019 raccogliendo più di 47.000 euro in 25 giorni, l’iniziativa del giornalista sportivo Flavio Tranquillo a favore di A.R.O.P. Onlus del 2018 che ha raccolto circa 62.000 euro e che è stata replicata poi nel 2019 a favore di Special Olympics Italia.