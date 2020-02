Volotea, nel 2019 trasportati più di 7,6 milioni di passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boom di passeggeri nel 2019 per Volotea. La low cost spagnola, che collega piccole e medie destinazioni in Europa, ha trasportato più di 7,6 milioni di viaggiatori nell'anno appena passato, esattamente un milione in più rispetto al 2018. La compagnia aerea, inoltre, ha registrato un load factor medio del 94%, il più alto degli ultimi otto anni di attività. E ha operato voli per un totale di 59.600, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Con questi numeri Volotea figura tra le compagnie europee a basso costo che si sta sviluppando di più.Nel 2019, Volotea ha lanciato un programma per incrementare la soddisfazione dei propri passeggeri. Grazie a un investimento di 15 milioni sono stati apportati nella prima metà dell'anno diversi cambiamenti. Questi miglioramenti hanno permesso alla compagnia di aumentare l’integrità delle sue attività e la puntualità di suoi voli raggiungendo, nel 2019, un Otp 15 Departures del 75,6%, pari a un incremento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Volotea infine si posizione come la seconda compagnia aerea di tutta Europa con il minor numero di voli cancellati.«Per Volotea, il 2019 è stato il migliore anno in termini di prestazioni operative. Abbiamo rafforzato la nostra offerta e ampliato il nostro network, offrendo elevati standard di puntualità e affidabilità. La soddisfazione dei clienti è notevolmente aumentata, a seguito degli investimenti per migliorare l'esperienza di volo a bordo di Volotea. Continueremo a crescere nel 2020, aggiungendo più rotte al nostro network europeo in rapida crescita» - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore della compagnia aerea spagnola.La low cost iberica, inoltre, è in continua espansione. Per il 2020, sono stati programmati più di 62.300 voli per un totale di oltre 9 milioni di posti, in Italia inaugurerà una nuova base a Napoli e tra Spagna e Grecia comincerà a volare anche nei seguenti aeroporti Barcellona e Castellón in Spagna, Kalamata e Salonicco in Grecia. Complessivamente nel corso di quest'anno potrà aggiungere otto nuovi scali, raggiungendo anche Varna, Hannover (Germania), Marrakech (Marocco) e Deauville nel nord della Francia.