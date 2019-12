Vodafone Business sigla partnership con HDI Assicurazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha siglato una, parte del Gruppo Talanx di Hannover, per un nuovo servizio dedicato al, che garantirà unaassicurativo., la polizza telematica che offre maggiore sicurezza ei attraverso la valutazione dei dati die dello. Dati che saranno messi a disposizione grazie aiofferti daLa rilevazione dei dati di viaggio e dello stile di guida (frenate, velocità e approccio in curva) consente infatti all'assicurato di conoscere ee all'assicurazione di creareche abbiano adottato comportamenti virtuosi.Il servizio, disponibile in tutte le Agenzie HDI Assicurazioni dal prossimo, comprende anche, che permette all'utente di connettersi da remoto al veicolo, visualizzarlo su mappa ed essere avvisato se dovesse uscire da una zona predefinita. L'App consentirà anche di accedere allo storico dei viaggi e ricevere suggerimenti.Nel pacchetto anche unin caso di incidente o necessità di assistenza, che potrà essere attivato manualmente o automaticamente dall'assicurato, sfruttando la geo-localizzazione del veicolo. Questo servizio consentirà di attivare l'assistenza più adatta ed immediata, supportando anche il processo di liquidazione, in caso di incidente, grazie alla ricostruzione digitale.