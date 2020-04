Vertice Opec slitta per dare più tempo ai produttori greggio di coordinare tagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, lunedì 6 aprile 2020, in teleconferenza, per daredi elaborare delle strategie che conducano ad unentro il 2° trimestre di quest'anno. Un taglio che dovrà esser, non solo, ma anche dagli, che con una produzione di circa 13 milioni di barili "contano" almeno quanto i sauditi.La proposta lanciata la scorsa settimana dal, in una insolita veste da paciere fra Mosca e Riad, è stata accolta con grande serietà dal, il quale ha affermato chedi barili (MBG), ma il contingentamento dell'offertacon gli USA. Si prospetta in particolare un, prendendo come base la produzione mondiale del 1° trimestre.Una proposta che stata accolta con una certa soddisfazione dal, il quale ha affermato che, avvertendo però che" perché l'eccesso di offerta potrebbe raggiungere i 25 milioni nel 2° trimestre.Dal canto suo, primo consigliere economico della, ha confermato laa concordare i tagli dell'output, anche se ammette che in USA, dove vige il libero mercato, ècome impongono Russia ed Arabia Saudita alle oil company statali. In ogni caso la disponibilità c'è e si stanno vagliandoper arrivare ad unadi barili: vietaredi greggio, come accadeva in passato; sospendere la produzione di greggio nel, ufficialmente per motivi di tutela dei lavoratori,;a produzioni che si rivelerebbero "inefficienti" agli attuali prezzi del greggio.I tempi però non sono ancora maturi e per questo l'Opec ha deciso di far slittare il vertice previsto per oggi e dar tempo ai maggiori produttori di elaborare strategie interne, con un solo obiettivo: tutti devono collaborare in proporzione al proprio peso sul mercato globale.La reazione del petrolio è stata negativa, ma sui mercati internazionali le quotazioni sono anche risalite dai minimi: iltratta arispetto agli oltre 34 dollari raggiunti in precedenza. Ilnordamericano segna un