Unicredit insieme a Bei per le imprese italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UniCredit scommette sulle imprese italiane. Insiema alla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) rinnoval'impregno a favore dell'economia reale e destina 250 milioni di euro per il finanziamento delle imprese italiane a piccola e media capitalizzazione che operano soprattutto nei settori dell'agricoltura, della bioeconomia e delle energie rinnovabili. Gli accordi siglati prevedono due linee di finanziamento.La prima di 100 milioni che andrà alle piccole e medie imprese con un organico di meno di 250 dipendenti e alle imprese Mid-Cap con un minimo di 250 e meno di 3.000 dipendenti, operanti nei settori dell’agricoltura e della bioeconomia. UniCredit, cui spetta il compito di selezionare i progetti e gestire i finanziamenti alle aziende, può arrivare a coprire con fondi Bei fino a 12,5 milioni di euro in caso di progetti di investimento con valore inferiore a 25 milioni di euro, e fino al 50% per progetti di investimento il cui valore è compreso tra 25 e 50 milioni di euro. Almeno il 10% del prestito sarà destinato ai giovani agricoltori di età inferiore a 41 anni. La banca raddoppierà la linea di credito Bei con risorse proprie, portando quindi a 200 i milioni a disposizione delle imprese.La seconda, invece, è di 50 milioni di euro che verranno destinati al finanaziamento di progetti di piccole e medie dimensioni sul territorio italiano, riguardanti principalmente i settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei biocarburanti. In tal caso, il finanziamento può arrivare a coprire con fondi Bei fino al 75% dei costi di investimento di ciascun progetto.I prestiti avranno una durata massima 12 anni per i settori dell’agricoltura e della bioeconomia e di 18 anni per i settori delle energie rinnovabili. L'intesa firmata conferma l'impegno di Unicredit e di Bei a supporto dell'economia italiana: negli ultimi cinque anni Bei e UniCredit hanno riservato alle imprese italiane circa cinque miliardi di risorse e hanno finanziato più di 4.000 progetti.