Ucraina, scatta nuovo cessate il fuoco. Zelensky "pronto a trattare"

(Teleborsa) - La Russia ha preannunciato un nuovo cessate il fuoco per questa mattina per garantire i corridoi umanitari dalle città ucraine sotto assedio: Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Lo ha annunciato ieri sera Mosca indicando che il cessate il fuoco sarà in vigore a partire dalle 8 ora italiana.

Ieri c'è stato un altro cessate il fuoco per permettere l'evacuazione di civili, che ha coinvolto almeno 3.500 persone da Sumy, nell'Ucraina orientale.

La tensione è ai massimi livelli, nonostante la disponibilità a trattare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si dice pronto as negoziare sui territori contesi, ma esclude la resa.

In primo piano anche la questione dei Mig-29 offerti dalla Polonia agli Stati Uniti, che è stata rifiutata dal Pentagono perché non è "attuabile". La prospettiva di jet che sorvolano lo spazio aereo conteso partendo da una base statunitense in Germania - ha spiegato il portavoce John Kirby - "solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza Nato".

Nel frattempo prosegue l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina, culminata con la presa del controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dopo giorni di combattimenti che hanno portato alla resta dei responsabili della sicurezza dell'impianto.

Lato economico, l'agenzia di rating Fitch ha declassato il rating della Federazione Russa da B1 a C1, che segnala un "imminente default", a causa delle ripercussioni che le sanzioni imposte dall'Occidente avranno sulla capacità della Russia di onorare i suoi debiti.