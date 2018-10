(Teleborsa) - "Salvo sorprese, e io spero che non ce ne siano altre oltre a quelle che abbiamo già visto, diciamo che dovremmo riuscire a chiudere il 2018 meglio dello scorso anno". Lo ha dichiarato Victor Massiah, amministratore delegato di UBI Banca durante un evento a New York.



Secondo Massiah, nonostante il difficile contesto di mercato, l'istituto ha le spalle robuste affrontare il secondo semestre, anche se "ovviamente non sarà possibile presentare dei risultati completamente impermeabili a quello che è avvenuto dal punto di vista della dinamica dello spread". © RIPRODUZIONE RISERVATA