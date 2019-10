Sostenibilità: Uber Eats introduce l'opzione "no plastica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uber Eats lancia la sfida alla plastica. Il servizio di food delivery ha deciso che a partire dal 14 ottore per chi ordina il cibo sarà possibile di non ricevere posate e altri utensili in plastica monouso. In questo modo si unisce alla lotta per la riduzione dell'utilizzo di plastica, introducendo l'opzione di rinuncia a posate e cannucce al momento dell'ordine. Nei prossimi mesi, per ricevere utensili monouso per consumare il proprio piatto sarà necessario fare una specifica richiesta sull'app in quanto i ristoranti non li includeranno più di default all'interno dell'ordine.Sempre più aziende stanno adottando politiche di sostenibilità ambientale, è di pochi giorni fa la notizia di Unilever e della Ferrero di ridurre se non eliminare del tutto gli imballaggi in plastica.Uber Eats lancia anche un'altra novità: dal 21 ottobre tutte le persone che soffrono di allergie alimentari potranno utilizzare un apposito filtro che li aiuterà nella ricerca dei ristoranti e dei piatti da ordinare.Grazie all'apposito filtro sarà possibile individuare i ristoranti "allergy friendly" e, durante la scelta di un piatto, le persone potranno comunicare le proprie allergie e restrizioni alimentari attraverso l'applicazione. Nel caso in cui la propria richiesta non possa essere soddisfatta, il ristorante comunicherà all'utente un piatto alternativo che soddisfi le proprie esigenze.