Rischio allergeni, il ministero ritira il dessert alla vaniglia della Conad

Glutine nel dessert alla Vaniglia a della Conad. Il ministero della Salute ne ha annunciato il ritiro dal mercato per il rischio di presenza di allergeni. L'allarme riguarda le confezioni da 320 grammi con scadenza il 10 febbraio 2020, prodotte nello stabilimento di via Vanzetti a Terni da Eskigel srl.Secondo la nota del dicastero il prodotto avrebbe un imballaggio errato e all'interno delle confezioni del prodotto venduto come "senza glutine", ci sarebbe il dessert crema e cioccolato con glutine.Il ministero invita i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita, dove sarà sostituito.