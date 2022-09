Twitter, giudice respinge richiesta Musk di rinvio processo

(Teleborsa) - Protagonista Twitter, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,73% dopo la vittoria a metà incassata daIl patron di Tesla è stato autorizzato dal giudice capo della Cancelleria del Delaware, Kathaleen Jude McCormick ad aggiungere le rivelazioni di un informatore interno alla sua contro causa per la decisione di abbandonare l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto di Twitter. Tuttavia il giudice ha respinto la sua richiesta di posticipare il processo, fissato il prossimo 17 ottobre.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che fornisce un servizio di notizie e microblogging rispetto all'indice di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Twitter, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,38 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 40,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 38,67.