Trevi, completata la prima fase della dismissione Oil&Gas

Ultimo aggiornamento: 20:27

È stata completata la prima fase del «closing» dell’operazione di dismissione delle società nel gruppo Trevi operanti nel settore dell’Oil&Gas. L'operazione, come prevista dal piano di rilancio della Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A., ha avuto come oggetto il trasferimento a Megha Global Holdings di una prima partecipazione di minoranza in Petreven, a fronte del pagamento di una porzione del corrispettivo pari a 20 milioni di euro.Questa porzione di prezzo della cessione sarà utilizzata da Trevifin per riscattare anticipatamente alcuni beni utilizzati nell’ambito del settore dell’Oil&Gas detenuti in leasing e conferirli all’interno della Divisione Oil&Gas. Entro il 10 marzo, invece, avverrà la seconda fase del «closing» con la cessione delle restanti partecipazioni del gruppo Trevi nell’Oil&Gas al gruppo Meil e l’incasso del saldo del prezzo d’acquisto definitivo. Ciò perfezionerà l’intera cessione della divisione Oil&Gas da parte del gruppo Trevi. La dismissione delle società operanti nel settore dell’Oil&Gas, e l’utilizzo dei relativi proventi per rimborsare una parte dell’indebitamento finanziario diqueste società, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della complessiva manovra finanziaria che il gruppo sta attuando nell'ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano industriale.È stata formalizzata, inoltre, l’estensione del termine finale per l’attuazione delle condizioni sospensive previste dall’accordo di ristrutturazione fino al 31 marzo 2020 per consentire il completamento delle operazioni propedeutiche al lancio dell’aumento di capitale e al completamento della manovra finanziaria.