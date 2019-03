Tonfo di Brunello Cucinelli nonostante il bilancio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Viaggia in forte ribasso Brunello Cucinelli, che mostra un disastroso -5,97% muovendosi in controtrend rispetto alla salita, seppur timida., dell'intero Listino milanese.Il Gruppo ha annunciato, la vigilia, risultati di bilancio in forte crescita ed un dividendo di 0,30 euro per azione, con un payout ratio del 40,2%. Sulla scia dei conti 2018 gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno confermato la raccomandazione "hold" e rivisto al rialzo il target price a 32 euro dai 30,5 precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia All-Share, evidenzia un rallentamento del trend del re del cachemire rispetto all'indice azionario italiano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo di Brunello Cucinelli sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,52 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 32,02. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,02.