Tiscali, approvato piano post integrazione con Linkem Retail

Lunedì 11 Luglio 2022, 10:15







(Teleborsa) - Il CdA di Tiscali ha approvato il piano industriale 2022-2025 post integrazione tra il gruppo Tiscali e il ramo retail del gruppo Linkem.



In particolare, si sono concluse positivamente le interlocuzioni con i creditori senior del Gruppo e raggiunta un'intesa sulle modifiche da apportare ai contratti di finanziamento e sui waiver necessari a perfezionare l'operazione di integrazione.



Approvato anche l'accordo quadro che disciplinerà le condizioni della fornitura - in modalità wholesale e senza vincolo di esclusiva - del servizio Fwa da Linkem a Tiscali Italia.



Via libera del board all'accordo di garanzia e indennizzo tra Tiscali e Linkem, che regola e disciplina il set di dichiarazioni e garanzie rilasciate dalle parti in relazione all'operazione di integrazione. Rinunciate le condizioni sospensive all'efficacia dell'atto di fusione.



Infine il consiglio ha approvato la costituzione di Veesible, la nuova società controllata che avrà come focus le attività pubblicitarie e di advertising del Gruppo.