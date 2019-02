Tessera sanitaria, da oggi tutte le spese si consultano online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria sono da oggi consultabili online per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte della Agenzia delle entrate. I servizi telematici, spiega il ministero dell'Economia, sono attivi sul sito web www.sistemats.it per consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie, ma anche segnalare eventuali incongruenze e per esercitare, se lo si desidera, l'opposizione all'invio di tali dati all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Nello specifico, sul sito è possibile consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017-2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie.LE OPERAZIONII dati possono essere esportati e si possono visualizzare alcune statistiche quali, ad esempio, la ripartizione delle spese, sia per tipologia di erogatore che per tipologia di spesa, e la relativa distribuzione mensile.Allo stesso tempo il sito è utile per segnalare eventuali incongruenze: le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Il Sistema Tessera sanitaria provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al soggetto che ha effettuato l'invio, affinché possa procedere all'eventuale correzione della anomalia. Questa funzionalità, specifica il Mef, è disponibile per i dati relativi all'anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020).I contribuenti possono inoltre, solo nel mese di febbraio, esercitare l'opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'accesso al servizio di consultazione è garantito tramite lo SPID (la apassword unica per i servizi della pubblica amministrazione), la tessera sanitaria e le credenziali Fisconline rilasciate sempre dall'Agenzia delle entrate.