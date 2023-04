App Io avrà al suo interno patente, tessera sanitaria ed elettorale: così funzionerà il portafoglio digitale

Patente, tessera elettorale, tessera sanitaria, ma anche servizi scolastici per famiglie e studenti. Tutto dematerializzato e tutto su un'unica applicazione, l'AppIO. Dopo l'operazione cashless e quella per il Green Pass, l'app di PagoPA passa infatti a un nuovo livello, contribuendo a concretizzare probabilmente entro l'anno, come promesso dal sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti, il progetto di "portafoglio digitale nazionale".