Tesmec: vinta commessa in Cina per un elettrodotto

Tesmec sbarca in Cina e si aggiudica una commessa per la posa e la tesatura del cavo di un elettrodotto. Il Gruppo italiano per conto di State Grid of China prenderà parte al progetto di questo elettrodotto di 3 km con tralicci alti 380 metri, ossia più della Torre Eiffel di Parigi. Tesmec utilizzerà un elicottero Erickson, il più grande velivolo a rotore da sollevamento al mondo.



Il cavo verrà teso tra il lato nord-est dell'isola di Jintang a quello ovest dell'isola di Cezi, al largo della costa nord della Cina e fa parte di una infrastruttura di 40 Km complessivi, composta da 71 torri di trasmissione. © RIPRODUZIONE RISERVATA