Tenaris, commessa da 1,7 miliardi ad Abu Dhabi

Tenaris ha vinto un contratto quinquennale per la fornitura di tubi e servizi con la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). L'accordo ha un valore totale di 1,9 miliardi di dollari, inclusa la possibilità di una proroga di due anni.



«Non vediamo l'ora di supportare Adnoc con prodotti e servizi di alta qualità per il loro ambizioso programma di perforazione», ha affermato Gabriel Podskubka, presidente di Tenaris, nell'emisfero orientale. «Siamo molto lieti di aver riconosciuto il valore che possiamo apportare con le soluzioni Rig Direct in cui collaboriamo a stretto contatto con i clienti, contribuendo a operazioni più sicure ed efficienti».







Ultimo aggiornamento: 19:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA