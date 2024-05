Venerdì 31 Maggio 2024, 07:05

Antonio Patuelli è stato designato per il sesto mandato biennale alla presidenza Abi che si appresta a nominare un nuovo dg: Marco Elio Rottigni, attuale responsabile della divisione banche estere di Intesa Sanpaolo. Il nuovo assetto segna la ricomposizione dei rapporti fra le banche all’interno dell’Associazione con Intesa Sanpaolo che rientra a pieno titolo dopo 15 mesi di aventino.

La doppia tornata di nomine è maturata ieri pomeriggio dalle riunioni del comitato esecutivo e consiglio di Palazzo Altieri. Patuelli è stato proposto all’assemblea in calendario il 9 luglio. «Mi sembra che siano molto positive la grande unità e unitarietà e la volontà di fare in modo che l'Abi possa fare ancora meglio nel futuro. Noi rientreremo anche nel Casl e questo credo che completi l'impegno di totale unitarietà dell'Abi che si è determinato con le nomine di oggi (ieri, ndr)». Uscendo dal consiglio al quale ha partecipato apposta, il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha battezzato il nuovo assetto che lui ha voluto costruire così e che, come aveva rivelato Il Messaggero, è stato frutto dell’accordo fra lui e Andrea Orcel, ad di Unicredit sulla conferma del nuovo mandato di Patuelli e sulla sostituzione del dg uscente Giovanni Sabatini, manager di statura europea essendo stato Presidente del Comitato Esecutivo della Federazione Bancaria Europea per il biennio 2016-2017 e rieletto per il biennio 2018-2019, molto apprezzato a livello tecnico per competenze e preparazione. In Consiglio è stato Messina a proporre la conferma di Patuelli («Anche se spettava alle grandi banche la scelta del presidente, la sua esperienza resta fondamentale specie con l’arrivo del nuovo dg Rottigni»). E subito dopo è intervenuto Camillo Venesio (Banca Piemonte): «Il precedente dg aveva garantito le banche più piccole, sono certo voglia farlo anche il nuovo»,

Si ricuce così lo strappo nella Confindustria delle banche, apertosi il 27 febbraio 2023 per un incidente diplomatico verificatosi durante una riunione del Casl da cui emerse l’insoddisfazione della Ca’ de Sass.

«Ritengo estremamente importante per tutto il settore bancario italiano l’unanimità raggiunta tra le banche in Abi sulla conferma del presidente, Antonio Patuelli, e la nomina del nuovo direttore generale, Marco Elio Rottigni», ha detto Lando Sileoni, leader Fabi, «il rientro del gruppo Intesa Sanpaolo nel Comitato affari sindacali e del lavoro dell’Abi, annunciato da Messina, rappresenta una decisione estremamente positiva per il settore».

Acqua passata, l’Abi volta pagina con un rinnovamento della struttura tecnica. La continuità viene assicurata da Gianfranco Torriero che da vicario, ha assicurato la stabilità della guida ereditando il ruolo e le funzioni lasciate da Sabatini. L’Abi deve gestire un futuro legato a una regolamentazione sempre più in evoluzione con le nuove regole di Basilea.