Treviso, ragazza in bici travolta da un furgone: sbalzata nel fiume Botteniga, è gravissima

Grave incidente in Strada Ovest a Treviso oggi, 3 giugno, alle 13.30. Una ragazzina, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un furgone sulla pista ciclabile all'incrocio con via Pisa, all'altezza dell'autoscuola Gobbo. La giovane è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 ed è stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Dopo l'incidente, sia la ragazza, sia il furgone con il conducente, sono finiti in acqua nel fiume Botteniga.

La dinamica dell'incidente

L'impatto è stato talmente violento che, dopo aver investito la ciclista, il furgone è finito in acqua dopo aver divelto il guardrail.

Stando ad una prima ricostruzione dell'incidente, sembra che il conducente del furgone, arrivato da Villorba, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo all'altezza del ponticello sul Botteniga. È così finito fuor istrada e ha travolto la giovane che si trovava all'altezza delle strisce pedonali. Il furgone e la ragazza sono finiti dentro l'acqua. Il camionista è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo mentre lei è stata soccorsa da alcuni passanti che le hanno anche praticato le prime manovre salvavita in attesa dei sanitari del Suem. Dopo la rianimazione su strada, la giovane è stata portata in ospedale in condizioni disperate.

La Strada Ovest è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato il furgone nella carreggiata, i sanitari e la polizia locale.