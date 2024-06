Sabato 1 Giugno 2024, 06:08 - Ultimo aggiornamento: 06:10

Inflazione stabile in Italia, ma in Europa i prezzi tornano a salire. Intanto ieri in serata Moody’s ha lasciato invariati il rating sul debito tricolore e le prospettive del Paese.

LE COMPONENTI

Nella Penisola il carovita a maggio è salito dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% annuo, come nel mese precedente. Mentre prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto “carrello della spesa”, hanno frenato dal 2,3% al 2%. Solo in Lettonia e Finlandia l’inflazione sale a un ritmo più lento di quello registrato nella Penisola. L'indice dei prezzi nei venti Paesi di Eurolandia ha segnato invece un incremento del 2,6% annuo, sopra il 2,5% previsto dagli analisti e contro il 2,4% registrato in aprile. Un dato che risente fortemente del +2,8% della Germania. Accelera al 2,9%, contro il 2,7% di aprile e sempre oltre le previsioni, anche l'inflazione calcolata escludendo le componenti più volatili di energia, cibo, alcolici e tabacchi, attestandosi.

L’imprevisto aumento del carovita nella zona euro non dovrebbe impedire alla Bce di tagliare come previsto i tassi alla riunione del Consiglio direttivo di giovedì prossimo. Una mossa che viene data ormai per certa dalla maggior parte degli analisti. L’andamento dell’inflazione potrebbe però spingere l’istituto di Francoforte a rallentare il ritmo dell’allentamento della politica monetaria nei mesi successivi. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato tuttavia che il dato sull'inflazione «è in linea con le nostre previsioni e le aspettative dei mercati» aggiungendo che «si profila un allentamento delle condizioni monetarie» nel quale «bisognerà considerare che un'azione tempestiva e graduale permetterà di contenere la volatilità macroeconomica rispetto a un'azione tardiva e precipitosa». Un avvertimento ai falchi dei Paesi del nord Europa per ricordare che ritardare il taglio dei tassi ora potrebbe poi indurre ad agire dopo con più decisione.

L’Istat ieri ha poi confermato una crescita del Pil nel primo trimestre dell’anno dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ha rivisto al rialzo allo 0,7% (dallo 0,6% della lettura preliminare) l’incremento nel confronto con lo stesso periodo del 2023. L’andamento registrato fra gennaio e marzo porta allo 0,6% l’aumento del Pil acquisito per il 2024 (dallo 0,5% stimato in precedenza).

LE CIFRE

«Sono cifre superiori alle aspettative», ha commentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. «Dopodiché a me soddisferebbe il 3% però ci rendiamo conto che nella vecchia Europa questa è la realtà: rispetto ad altri Paesi continuiamo a essere nel territorio positivo di crescita, questo ovviamente è motivo di soddisfazione», ha aggiunto, sottolineando che «la parola chiave è investire».

Venendo infine al rating sul debito tricolore, ieri Moody’s dopo aver completato la sua revisione periodica ha lasciato invariato il giudizio “Baa3” sull’Italia, un voto appena un gradino sopra il livello “junk” (spazzatura). Lo scorso novembre l’agenzia di valutazione americana aveva alzato da «negative» a «stabili» le prospettive.