(Teleborsa) - Per celebrare il primo giorno di Stellantis – nata dalla fusione di FCA e Groupe PSA – John Elkann, Presidente di Stellantis, e Carlos Tavares, Chief Executive Officer del nuovo Gruppo, suoneranno la campana di apertura delle tre Borse in cui le azioni Stellantis saranno quotate.



E' previsto che la negoziazione delle azioni Stellantis cominci su Euronext di Parigi e su Borsa Italiana di Milano lunedì 18 gennaio 2021 e sul New York Stock Exchange (NYSE) martedì 19 gennaio 2021. Il NYSE infatti sarà chiuso lunedì 18 gennaio per la festa del Martin

Luther King Jr. Day. © RIPRODUZIONE RISERVATA