Stati Uniti, PIL 4° trimestre rivisto al ribasso al 6,9%

(Teleborsa) - L'economia americana si conferma in crescita nel 4° trimestre del 2021 ma è meno brillante del previsto e delude le attese. L'aumento del PIL è stato infatti rivisto lievemente al ribasso al 6,9% dal 7% precedente e risulta anche inferiore alle attese degli analisti (+7,1%).



Il dato, pubblicato dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con un +2,3% registrato nel 3° trimestre 2021 e quindi conferma una accelerazione dell'economia a stelle e strisce.



Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, sono state riviste al ribasso al 2,5% rispetto al 3,1% precedente. I profitti delle imprese invece fanno segnare un aumento del 36,7%.



Il PCE price index core, che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, è aumentato del 5% in linea con le attese e rispetto al 4,6% precedente.



(Foto: QuinceCreative / Pixabay)