Statali, i sindacati chiedono 1,5 miliardi in più per il contratto

I sindacati alzano la posta a pochi giorni dal tavolo convocato dalla ministra della Pa, Fabiana Dadone, sul pubblico impiego. «Non siamo disponibili a sederci al tavolo per trattare senza che vi sia una previsione chiaradelle risorse», è la minaccia di Cgil, Cisl e Uil che stimano in un 1,5 miliardi di euro la dote aggiuntiva necessaria per far ripartire la contrattazione.Una presa di posizione che arriva quando manca una settimanaprecisa al primo incontro fissato per stilare un memorandum chetracci il percorso per i rinnovi. Sul piede di guerra anche isindacati autonomi, come la Confasl Unsa.Con l'ultima manovra lo stanziamento è arrivato a 3,4miliardi. Una cifra considerata insufficiente per alimentaretutte le richieste. Perché nel menù non ci sono solo gliincrementi retributivi legati alla tornata 2019-2021. Isindacati reclamano la stabilizzazione del cosiddetto 'elementoperequativò, che permette di assicurare un aumento minimo ancheai redditi più bassi e di non penalizzare i beneficiari diquello che è oggi il bonus degli 80 euro e domani diventerà iltaglio del cuneo fiscale. Per le sigle del pubblico impiego c'èpoi da mettere mano alla classificazione del personale,alleggerendo il peso delle tasse sul salario accessorio. Eccoche il budget cresce. Per rimpinguarlo servirà la prossimamanovra. Ma l'impegno potrebbe essere preso prima, già con ilDef di aprile. Tanto che la ministra ieri si è detta pronta adentrare nel vivo della contrattazione in primavera. «Nontratteremo senza risorse», ribadiscono però i segretari generalidi Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, Serena Sorrentino,Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi e Nicola Turco.Sulla stessa linea Massimo Battaglia della Confsal Unsa: «sìall'apertura della contrattazione ma con soldi certi, non conintese e memorandum».