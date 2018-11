Strabucks, trimestre positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati più che incoraggianti per Starbucks, che ha chiuso il suo quarto trimestre fiscale con ricavi record e in linea con le stime grazie a un aumento dei prezzi e all'apertuta di nuovi negozi. Le vendite della catena americana di caffetterie sono salite dell'11% e si attestano sui 6,3 miliardi mentre gli utili sono stati pari a 756 milioni di dollari. Le vendite dei negozi aperti da almeno un anno sono salite su scala globale del 3%, oltre il 2,3% previsto dagli analisti. Grazie all'ottima trimestrale, il titolo ha guadagnato il 9% nel dopo mercato.Per il 2019 il colosso americano prevede una crescita dei ricavi tra il 5 e il 7 per cento.«Mentre entriamo nell'anno fiscale 2019, stiamo attuando una chiara strategia di crescita con un focus sui mercati di crescita di lungo termine di Usa e Cina. Siamo anche entusiasti del potenziale di lungo termine della nostra alleanza globale con Nestlè», ha dichiarato l'amministratore delegato di Starbucks Kevin Johnson.