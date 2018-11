Spread in calo dopo le aperture sul deficit, Borsa in rialzo

Tutte positive le principali Borse del Vecchio continente, con Piazza Affari che si conferma la migliore fin dall'avvio. Scende lo spread dopo le aperture di Matteo Salvini su un possibile ritocco alla manovra e al deficit. Il differenziale tra Btp e Bund segna 287 punti base, ai minimi da quasi due mesi (livelli simili non si vedevano dai primi d'ottobre) contro i 306 della chiusura di venerdì. Il rendimento è seso fino al 3,17% dopo aver superato, nei giorni scorsi, il 3,5%.

Nello scenario borsistico europeo in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,25%. Andamento positivo per Londra, che avanza con un +0,92%. Ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,07%.A Piazza Affari l'indice Ftse Mib mette a segno un guadagno vicino al 3%. Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+5,39%), tecnologia (+3,69%) e servizi finanziari (+3,48%). Il settore alimentare, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Saipem, con un forte incremento (+6,01%) grazie all'indicazione "buy" fornita dagli analisti di Hsbc.Ottima performance per le banche sulla scia del calo dello spread. Unicredit, registra un progresso del 5,93%. Exploit di Ubi Banca, che mostra un rialzo del 5,54%. Su di giri Bper (+5,44%).Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+7,58%), Anima Holding (+5,43%), Cattolica Assicurazioni (+5,06%) e Banca Popolare di Sondrio (+5,05%).