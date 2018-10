Spread sotto quota 300, Borse in calo

Ultimo aggiornamento: 09:56

Borse europee in ribasso dopo l'ondata di vendite che ha invaso le piazze americane e asiatiche. Il sentiment degli investitori a Piazza Affari viene condizionato dal braccio di ferro tra Italia e Ue sulla manovra mentre si attende nel fine settimana il giudizio di S&P dopo quello di Moody's. Oggi è prevista a Strasburgo la riunione della Commissione europea, durante la quale Bruxelles dovrebbe chiedere formalmente a Roma di modificare la legge di Bilancio.In calo lo spread, sotto i 300 punti base, a 298, sugli schermi Bloomberg. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,42%. In avvio il differenziale era arrivato a toccare quota 312 punti, con un incremento di 11 punti base sulla chiusura di ieri, con il rendimento del Btp decennale pari al 3,54%.Sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dell'1,45%, seguita da Parigi, che evidenzia un ribasso dell'1,21%. Scivola Londra anche con un -0,75%Sessione negativa per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1% circa. Scivolano sul listino milanese tutte le blue chip: STMicroelectronics perde il 4,18%, Leonardo arretra del 2,15%. Tra le banche, Banco Bpm scende dell'1,74%.