Spread poco mosso, Piazza Affari in rosso insieme alle Borse europee

Piazza Affari in rosso insieme alle principali borse europee. Sulla parità lo spread che rimane a quota 313 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 3,51%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sensibili perdite per Francoforte, in calo dell'1,61%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell'1,34%, e in apnea Parigi, che arretra dell'1,77%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,33%).



Tra i titoli dell'indice Ftse Mib a mostrare un buon guadagno, Eni ottiene un +0,99%, grazie ai risultati dei 9 mesi. I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo, che continua la seduta con -3,54%. Tonfo di STMicroelectronics, che mostra una caduta del 3,10%. Lettera su Prysmian, che registra un importante calo del 3,08%. Affonda Leonardo, con un ribasso del 2,97%.











Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA