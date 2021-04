29 Aprile 2021

(Teleborsa) - Lanciato alle 05.18 del mattino, ora italiana, di giovedì 29 aprile primo modulo denominato Tianhe-1 della nuova Stazione Spaziale cinese Tiangong.

La partenza è avvenuta dallo spazioporto di Wenchang a bordo del vettore Lunga Marcia 5B modificato con eliminazione del secondo stadio per ricavare spazio per il carico utile. Alla messa in orbita del modulo Tianhe, con massa di 22,5 tonnellate e derivato dal modulo russo Zvezda attraccato alla ISS, seguiranno i lanci dei moduli Wentian e Mengtian previsti alla fine del 2022, che formeranno e completeranno la stazione Tiangong, destinata a restare operativa per almeno dieci anni.

La stazione cinese sarà servita dalle capsule di rifornimento Tianzhou e dalla capsula con equipaggio Shenzhou. La prima missione cargo è in calendario il 20 di maggio 2021, mentre la prima missione con astronauti è prevista a metà giugno.