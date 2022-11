Spagna, primo viaggio del Frecciarossa fra Madrid e Barcellona

(Teleborsa) - Un Foggi, 25 novembre,, in servizio per l'operatore ferroviario iryo. La partenza - si legge su FS News - è avvenuta questa mattina di buonora (alle 6:45) dal binario 7 della stazione di Madrid.è infatti il nome commerciale deled è partecipato da Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia. Il 25 novembre diventerà così una data da ricordare, come il 18 dicembre 2021, quando il Frecciarossa valicò per la prima volta le Apli diretto a Parigi, in Francia.Il Frecciarossa saràe dal 16 dicembre anche verso. E nel 2023 ci saranno altre novità: ilil servizio toccherà le città died ilancheNel complesso sarannosull'alta velocità spagnola e. Il Frecciarossa è un, con convoglied unper passeggero-chilometro. L'offerta commerciale di iryo prevede quattro livelli di comfort (tre dei quali rivolti ai viaggi d'affari): Infinita, Singular Only You, Singular e Inicial.Dell'arrivo dell'operatore iryo sul servizio di alta velocità, assieme alle concorrenti Ouigo e AVLO, ha parlato il quotidiano spagnolo El Pais, mettendone in evidenza i benefici per la concorrenza ed i vantaggi in termini di riduzione delle tariffe, pari in in media del 43% sulla tratta Madrid-Barcellona. Tutto ciò a fronte di prenotazioni che sono cresciute del 68%.