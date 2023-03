Sopra Steria lancia piattaforma digitale per misurare la sostenibilità

Supportare le aziende nel processo di creazione e gestione del bilancio di sostenibilità e incentivare pratiche green partendo dalla misurazione: è questo l’obiettivo di “PlanTech”, la nuova soluzione tecnologica sviluppata da Sopra Steria, società attiva nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software. Rispettare i criteri Esg, legati ai temi ambientali, sociali e di governance, «costituisce un impegno imprescindibile per le imprese e al contempo una grossa sfida - si legge in una notaa -. Si tratta, infatti, di gestire un ingente mole di dati e informazioni. La soluzione di Sopra Steria nasce da queste premesse per affiancare le imprese nel processo di cambiamento culturale e operativo».

«Misurare l’impatto ambientale e sociale rappresenta ormai una priorità per le imprese. La soluzione proposta da Sopra Steria risponde a questa esigenza, consentendo alle aziende di costruire e gestire con facilità il bilancio di sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire ai nostri partner formule all’avanguardia che guardano alle sfide di oggi come nuove opportunità per il domani», ha dichiarato Federico Chieppa, direttore della Practice Salesforce di Sopra Steria Italia.

L’offerta, sviluppata sulla piattaforma Salesforce, utilizza licenze di tipo base ed è costruita su un modello low-code altamente scalabile e facilmente adattabile alle esigenze dei singoli clienti. Partendo da una fotografia dell’esistente, Sopra Steria grazie a PlanTech analizza dati e performance dell’azienda e recepisce le indicazioni strategiche delle strutture interne e degli stakeholder di riferimento con l’obiettivo finale di guidare il cliente verso potenziali temi da sviluppare in ottica di sostenibilità a lungo termine.

Una consulenza a supporto degli utenti per focalizzare gli obiettivi che rispondono a uno o più Sdg (Sustainable Development Goals) tra i 17 previsti dalle Nazioni Unite e che verranno poi gestiti per definire azioni e impegni. PlanTech offre anche un sistema di reportistica in grado di monitorare in tempo reale l’andamento del bilancio e di introdurre azioni correttive per ottenere i giusti risultati.