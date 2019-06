Snam: al via primo volo di un drone per monitoraggio rete del gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha avviato, per la prima volta, ladi un volo civile a lunga distanza di unper ildi trasmissione del gas naturale. L'iniziativa si è tenuta in, su un tratto dicompreso tra Alfonsine e San Bonifacio, nelle province di, per una distanza complessiva di circatra andata e ritorno. Si tratta, informa una nota, del primo volo civile con drone in modalità Bvlos (Beyond Visual Line Of Sight) su lunga distanza avvenuto in Italia.L'obiettivo della sperimentazione ènel monitorare in modo sempre più efficace e capillare le infrastrutture gas, in particolare nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili dall'uomo, come montagne e aree fluviali. L'impiego di droni consente anche di. La sperimentazione proseguirà nei prossimi mesi con nuovi voli."L'utilizzo di droni e satelliti per il monitoraggio di reti e impianti - ha spiegato l'ad di Snam,- si inquadra nel percorso di trasformazione digitale in atto in Snam, che prevede anche un ricorso maggiore all'e alper rendere le nostree al servizio dei territori e del Paese. La tecnologia, insieme alle nuove attività nella transizione energetica, è il cuore di Snamtec, il nostro piano da 850 milioni di investimenti entro il 2022 per gettare le basi dell'azienda energetica del futuro".