Sanità, obbligo green pass fa scattare nuove sospensioni in Sicilia

(Teleborsa) - Non si placa la polemica per l'obbligo del Green Pass imposto al personale sanitario, che sfocia nelle aule di tribunale e in dolorosi provvedimenti di sospensione.



In Toscana, un migliaio di operatori sanitari, fra medici ed infermieri, hanno fatto ricorso al TAR per chiedere la revoca dei provvedimenti disciplinari di sospensione presi nei confronti di quelli che hanno scelto di non vaccinarsi, ma i legali hanno anticipato che un secondo ricorso con altre 200 firme sta per partire.



Nel frattempo, altri 49 operatori sanitari siciliani non vaccinati sono stati sospesi dall'Ordine dei medici di Siracusa, che ha emesso il provvedimento dopo i dovuti accertamenti. "Il medico che può e non si vaccina è un pessimo esempio per la società", afferma il presidente dell'Ordine Anselmo Madeddu, aggiungendo che vaccinarsi è "un dovere civico e una necessaria tutela che ogni medico deve garantire ai propri pazienti e assistiti".