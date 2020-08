Regno Unito presenta il conto del Covid: crollo PIL e recessione tecnica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha avuto effetti devastanti sull'economia del, per registra unper il secondo trimestre consecutivo, cadendo in. Il PIL del 2° trimestre infatti ha fatto segnare un, che segue il -2,2% accusato nei primi tre mesi dell'anno, appesantiti dalle incertezze legate alla Brexit. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente migliore del -20,5% del consensus.Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare,, non paragonabile con il -1,7% precedente, ma poco sopra il -22,4% del consensus.La pesante frenata dell'economia britannica è da attribuire al, ben oltre ogni più pesismistica aspettativa (-2,5% il consensus).Nel solo mese di, l'ONS rileva un, superiore alle attese (8%), dopo il +1,8% di maggio, ma il valore del Prodotto Interno Lordo segna ancora una pesante contrazione del 17,2% rispetto ai livelli del febbraio scorso, prima che dilagasse la pandemia.L'ufficio statistico ha pubblicato oggi anche i dati delladi giugno, che fa segnare unsu base mensile dopo il +6,2% del mese precedente (rivisto da +6%), superando le attese (+9,2%). Il datoregistra ancora un, che si confronta con il -20% del mese precedente ed il -12,8% indicato dalle stime degli analisti.Su anche la, che su base mensile registra un, superiore al 10% atteso, dopo il +8,3% di maggio (rivisto da +8,4%). Laregistra unda -23,1% e si confronta con il -15% del consensus.