Sabato 27 Maggio 2023, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 15:38

A giugno proseguono i pagamenti del Reddito di cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà e per il reinserimento lavorativo che il governo Meloni ha modificato negli ultimi mesi. Giugno, quindi, sarà una delle ultime mensilità in cui il sostegno, che arriva fino a 780 euro a persona (ma in media si aggira sui 500 a testa), verrà erogato a tutti i beneficiari finora coinvolti.

A partire da agosto, poi, circa 800mila persone (su 2,5 milioni totali), ritenute occupabili, lo perderanno, con lo strumento che per loro sarà sostituito a settembre dal nuovo Supporto per la formazione e il lavoro. Vediamo però nel dettaglio il calendario dei pagamenti a giugno.

Cos'è il Reddito di cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà e consiste in un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

A chi è rivolto l'assegno e come si può usare

Il sussidio viene concesso ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Il beneficio, che vale 18 mesi rinnovabili in caso di sussistenza delle condizioni iniziali, viene erogato dall'Inps attraverso una carta di pagamento elettronica, la carta del Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale. L'assegno può essere usato solo per acquisti di beni di prima necessità e non per trasferimenti di denaro o giochi d'azzardo.

Il calendario dei pagamenti di giugno

A giugno sono previste due date per l'erogazione del Reddito. Per tutti coloro che ricevono la prima ricarica in quanto neo-beneficiari o a chi è stato approvato il rinnovo i pagamenti avverranno a partire dal 14 giugno, fino al 16. Tutti gli altri, invece, avranno i soldi tra il 26 e il 28 giugno.

Dalla carta del Reddito si può prelevare solo una parte della somma ricevuta (100-120 euro), che deve essere spesa nello stesso mese, perché non è cumulabile con la rata successiva.