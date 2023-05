Reddito di cittadinanza, ecco come cambia: in arrivo due assegni e nuova platea dei beneficiari

La rivoluzione sul Reddito di Cittadinanza ha aperto la strada a nuovi strumenti di supporto alla povertà. Il cambio di marcia voluto dal governo andrà in scena in più atti e intanto ha avuto un netto calo ad aprile la platea dei percettori del Reddito. Sono più di 400 mila famiglie (615 mila persone) che non saranno più coperte dal Reddito di cittadinanza. Significa circa una famiglia su 3 e una persona su 4. Infatti, nel primo trimestre di quest’anno i nuclei beneficiari del reddito sono stati 1,1 milioni per un totale di 2,5 milioni di individui. Le platee di coloro che perderanno il sussidio di povertà in quanto cosiddetti occupabili è stimata nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge del primo maggio.

