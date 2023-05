Sabato 20 Maggio 2023, 05:50

Accusato di stalking sull’ex moglie, militare viterbese scagionato da ogni accusa. E’ terminato con un “non luogo a procedere” e una richiesta di archiviazione l’iter giudiziario di un cinquantenne trascinato davanti ai giudici dall’ex compagna dopo una separazione burrascosa.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuliano Migliorati, era accusato di atti persecutori, minacce e molestie, durate dal 2019 al 2021. La donna, nella denuncia, aveva raccontato di episodi per cui era stata costretta ad alterare le proprie abitudini di vita. Secondo la versione dell’ex coniuge l’indagato avrebbe chiesto a carabinieri e finanza di indagare su di lei per farle togliere il reddito di cittadinanza di cui beneficiava subito dopo la separazione.

In particolare la vittima aveva portato all’attenzione del giudice i tentativi dell’indagato di allontanarle la figlia e per farlo si sarebbe servito di diversi trucchi, dal lasciarla senza conto corrente bancario visto che era cointestato, a non farle montare uno scaldabagno in casa. Non solo, avrebbe cambiato la serratura di una porta e tutte le password dei profili social condivisi. Un modo, secondo l’accusa di tagliarla sempre più fuori. Avrebbe creato ogni sorta di problema nella gestione della figlia, arrivando a rifiutare il trasferimento in un’altra città dove la madre avrebbe trovato lavoro. Secondo la donna sarebbe sempre stato lui a innescare le procedure per un controllo sanitario sulla bambina da parte della Asl di Viterbo, controllo che per l’accusa solo apparentemente sarebbe partito dalla scuola della minore.

Il procedimento per stalking è però terminato pochi giorni fa. Il gip del Tribunale di Viterbo, Giacomo Autizi, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere. Nessun reato sarebbe stato consumato. Probabilmente una rottura e una separazione particolarmente difficile. Alla battute finale anche un altro procedimento, questa volta per maltrattamenti in famiglia. La donna avrebbe accusato l’ex marito di lesioni e minacce ripetute nel tempo. La pubblica accusa, come da richiesta formulata dal difensore Giuliano Migliorati, ha già chiesto l’archiviazione del procedimento giudiziario.