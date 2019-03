Reddito di cittadinanza, solo un terzo dei beneficiari avrà l'obbligo di aderire alle offerte di lavoro

Solo un beneficiario su 3 del reddito di cittadinanza sarà obbligato ad aderire al patto per il lavoro. Gli altri 2 potranno usufruire del sostegno economico senza alcun vincolo lavorativo. È quanto emerge dalle tabelle dell'Istat, presentate in occasione dell'audizione nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera. In numeri la platea delle persone che potrà accedere al beneficio è composta da 2,7 milioni; di queste sono circa 900.000 coloro che hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni, che saranno obbligate a sottoscrivere il patto per il lavoro.



Rispetto alle 900.000 persone che per beneficiare del reddito di cittadinanza dovranno aderire al patto per il lavoro, circa 600.000 ha la licenza media o nessun titolo di studio. Si tratta prevalentemente di disoccupati (492.000) e casalinghe (373.000). In gran parte si tratta di cittadini italiani (circa 760.000), mentre sono circa 100.000 gli extra comunitari.

