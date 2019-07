Rai Way, utile netto in crescita a 32,6 milioni

Nel primo semestre dell'anno Rai Way ha registrato un utile netto di 32,6 milioni (+5,9% rispetto allo stesso periodo del 2018) e ricavi a quota 110,4 (+1,3%). Il margine operativo lordo 'adjusted' è di 65,6 milioni (+2,8%), l'utile operativo a 46,2 milioni con investimenti pari a 7,4 milioni. L'indebitamento finanziario netto è di 46,5 milioni, anche se «escludendo l'effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS-16 a partire dal primo gennaio, la società avrebbe registrato disponibilità liquide nette per 1,9 milioni rispetto ai 16,6 milioni al 31 dicembre 2018».



Per l'intero anno Rai Way conferma le stime di «un'ulteriore crescita organica del margine operativo lordo 'adjusted' e

investimenti di mantenimento in rapporto ai ricavi "core" sostanzialmente in linea con il valore del 2018».



