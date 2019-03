© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai Way chiude il 2018 con un utile netto in crescita del 6,2% a 59,7 milioni. Il risultato operativo ammonta a 83,8 milioni (+3%). Stabili i ricavi a 217,7 milioni di euro (+0,7%). Proposto un dividendo di 21,96 cent adazione. L'assemblea ordinaria è convocata per il 18 aprile.«Gli ottimi risultati raggiunti dimostrano ancora una volta l’efficacia dell’operatività di Rai Way in coerenza con le proprie direttrici strategiche - sottolinea l'amministratore delegato, Aldo Mancino -. Tutti gli indicatori sono in ulteriore miglioramento, confermando una redditività tra le più alte del settore e superando con un anno di anticipo il target 2019 sull’utile netto. Guardando al futuro, la società potrà contare su importanti investimenti di sviluppo in virtù dell’accordo raggiunto con Rai per l’estensione della copertura dei MUX tematici, aumentando inoltre la qualità e la capillarità del servizio offerto ai cittadini. Nei prossimi mesi i contorni normativi, procedurali e tecnici del processo di riorganizzazione delle frequenze della banda 700Mhz si andranno definendo. Questa transizione - conclude Mancino - rappresenta sicuramente l’elemento di maggiore discontinuità per la società e per l’intero settore e Rai Way è preparata a gestirla grazie alle competenze ed al valore delle proprie risorse ed al proprio elevato know-how tecnologico».