Energia, arriva Pulsee la compagnia digitale per personalizzare online i servizi di luce e gas

Sbarca in Italia Pulsee, la nuova compagnia energetica interamente digitale del gruppo svizzero Axpo. Si tratta di una piattaforma, attivabile online in pochi minuti, che permette di personalizzare i propri servizi energetici. Per esempio sarà possibile sottoscrivere dal cellulare le forniture di luce e gas che più rispondono al proprio stile di vita.Grazie a un'offerta diversificata si possono scegliere soluzioni con sei fasce orarie diverse. L'attivazione del servizio, inoltre, è molto semplice e non prevede moduli da compilare, né contratti da scannerizzare: sono sufficienti il codice fiscale, una bolletta recente e il codice Iban o una carta di credito per attivare la fornitura direttamente dal proprio dispositivo elettronico.Attraverso l’app Pulsee, scaricabile gratuitamente da App store e Google Play, è possibile controllare, ed eventualmente modificare, le proprie offerte anche in mobilità, monitorare i consumi, cambiare il metodo di pagamento, visualizzare e scaricare le bollette, inviare l’autolettura e attivare nuovi servizi. Anche i pagamenti sono al 100% digitali: è sufficiente associare alla propria fornitura un conto corrente o una carta di credito, ma anche Google Pay e Apple Pay, senza più preoccuparsi delle scadenze delle bollette e dei bollettini cartacei.«Siamo estremamente orgogliosi di presentare oggi Pulsee, un nuovo modello di energy company, completamente digitale con un’offerta personalizzabile focalizzata sulle necessità delle persone in continua evoluzione. Pulsee guarda oltre il rapporto tradizionale con l’energia e mette a disposizione una serie di servizi che consentono ai propri clienti di gestire la fornitura in modo autonomo, con la possibilità di attivare opzioni sviluppate per rispondere ai bisogni del singolo, della collettività e del mondo nel suo complesso in un’ottica di sostenibilità e condivisione», ha commentato l'amministratore delegato di Axpo Italia, Simone Demarchi.Pulsee, inoltre, offre servizi dedicati da poter abbinare alla propria fornitura in fase di attivazione o in un momento successivo, che consentono agli utenti di contribuire in maniera trasparente alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi. È possibile sottoscrivere servizi che certificano l’origine della propria energia garantendone la provenienza da fonti rinnovabili o che azzerano le emissioni per essere completamente carbon-free.