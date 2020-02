Axpo Italia, ricavi in crescita del 70% a oltre 2,3 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo dell'energia Axpo Italia chiude l’anno fiscale 2018/2019 con ricavi a 2,378 miliardi di euro (+70%), mentre il margine operativo lordo (ebitda rettificato) è cresciuto del 108% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 87 milioni di euro. Il rendimento operativo sul capitale investito - pari a oltre 320 milioni di euro - si è attestato al 26% in deciso aumento rispetto all’anno precedente.Tra gli investimenti più significativi, precisa una nota, quelli diretti all’adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT e alla trasformazione digitale di tutti i processi: oltre 10 milioni di investimento in partnership con Accenture, implementando SalesForce e SAP-ISU soluzione leader di mercato.Nel corso del 2019 è stato anche lanciato anche Pulsee, il marchio dedicato alla vendita di energia per il mercato domestico. Come quarto operatore nel mercato libero, Axpo Italia ha raggiunto oltre 400 mila utenze (+30% su base annua), con oltre 13TW di power dispacciato su base annua (circa 5% fabbisogno italiano) e oltre 30TW di gas su base annua (circa 5% fabbisogno italiano).Simone Demarchi, amministratore delegato del gruppo, ha commentato: «Axpo ha chiuso un anno di grande crescita, con la volontà di continuare ad investire in Italia, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 20 anni. L’ampliamento dell’area commerciale che oggi riguarda soprattutto il segmento business, vedrà nei prossimi anni un altro fattore di sviluppo sul mercato domestico, grazie al lancio di Pulsee, l’energy company full digital dedicata alle utenze domestiche destinato a portare innovazione, consumo sostenibile e nuovi servizi su misura ai nostri clienti. Inoltre, per quanto riguarda i PPA, Axpo, ha avuto un ruolo pionieristico in un settore che ora è in grande crescita. Crediamo molto nelle energie rinnovabili e con la nostra ampia copertura geografica e il nostro know how internazionale siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni su misura tenendo conto delle loro esigenze e preferenze individuali. In questo modo confermiamo la nostra sensibilità green con l’obiettivo di raggiungere sempre maggiore sostenibilità».