Poste, un francobollo per i 40 anni del Gis dei carabinieri

È dedicato al Gruppo di Intervento Speciale dell'Arma dei Carabinieri (Gis), nel 40° anniversario della sua istituzione, il francobollo ordinario da 1,10 euro, emesso oggi dal ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da Poste Italiane. Il Gis nacque il 6 febbraio 1978, in piena emergenza terrorismo, per impulso dell'allora ministro dell'Interno Francesco Cossiga. Il “battesimo operativo” avvenne nel dicembre 1980, in occasione della rivolta dei detenuti nel carcere di Trani.L'emissione filatelica è stata presentata oggi a Roma nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, l'amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane Matteo Del Fante e il responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane Giuseppe Lasco.Alla cerimonia per il 40° anniversario di fondazione del Gis hanno preso parte rappresentanti delle Forze Speciali nazionali ed estere, a testimonianza della considerazione professionale che il reparto ha saputo conquistarsi sul campo in tanti anni di attività. Nistri, nel corso del proprio intervento, ha sottolineato come il Gis operi mosso dal desiderio di servire. «Uomini del dovere che mettono i loro diritti in secondo piano dietro quelli dei cittadini», ha detto.Riprendendo il motto del Gis «nella virtù del singolo trae la forza il gruppo – In Singuli virtute aciei vis – l’Arma tutti i giorni si deve ricordare – ha concluso il generale - che è nella virtù dei 110.000 uomini che compongono la nostra Istituzione che abbiamo tratto, che traiamo e che trarremo sempre la forza per continuare a servire le istituzioni. Nella virtù di 110.000 uomini, che sono molti ma molti più di dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù».Il francobollo dedicato ai 40 anni del Gis, che fa parte della serie tematica "il senso civico", «rappresenta un omaggio e un segno di riconoscenza nei confronti di un reparto militare altamente specializzato che svolge un lavoro straordinariamente prezioso al servizio della collettività», sottolinea Poste italiane che ha realizzato per l'occasione un folder filatelico che comprende il francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta "primo giorno di emissione".Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito Internet poste.it.