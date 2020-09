Popolare di Bari avanti con il rilancio: focus si sposta su Piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Due anni di perdita prima di rivedere l'utile perche si appresta ad, gestito dai commissari, con la nomina del nuovo CdA da parte dell'assemblea convocata per il 15 ottobre.E proprio in vista di questo importante traguardo, i duesono stati ascoltati alla, dove hanno spiegato che, dopo un 2020 e 2021 in rosso, si arriveràParlando di una gestione "complessa" in partenza, Blandini ha spiegato che il rilancio e il ritorno alla profittabilità dell'Istituto pugliese "trovano il loro presupposto nella capacità di mettere a terra il", che coinvolgerà ladella banca.Parlando dell'Istituto, il commissario ha ammesso che l'emergenza sanitaria ha avuto un impatto sul percorso di rilancio ed ora occorre "riposizionarsi sui tradizionali segmenti di business", ma la Popolare di Bari è "la principale banca che opera nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno".Baldini ha citato anche, favorito dall'operazione di cessione realizzata con AMCO, segnalando che oggi i "crediti in sofferenza netti, con una riduzione del 95,4% rispetto all'anno scorso".Rispetto allnel capitale, i commissari hanno affermato che è un fatto recente, "molto interessante e importante", che probabilmente "si realizzerà dopo che i commissari straordinari saranno usciti dalla banca".