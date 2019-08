Piazza Affari in rosso assieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in una giornata caratterizzata ancora da tente tensioni, a causa della. tensioni che per ora non tornano a premere sullo, che scende attestandosi a, con un calo di 7 punti base. Il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,66% in attesa dei risultati dell'asta odierna di titoli di stato a medio-lungo termine.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,121. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,19%.soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,87%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,47%, pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,49%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,59%. Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.intrattenimento (-1,51%).alcuni titoli, perlopiù le, come Snam, che cresce dell'1,28% e Terna, che mostra un progresso dello 0,75%. Composta A2A, che cresce di un modesto +0,58%.Le più forti vendite sulle banche ed in particolare Fineco, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Crolla Pirelli, con una flessione del 2,09%.Vendite a piene mani su Leonardo, che soffre un decremento del 2,02%.Preda dei venditori Juventus, con un decremento dell'1,99%.tra i titoli del FTSE MidCap, Banca MPS raggiunge un +0,83%, dopo la cessione di un altro pacchetto di sofferenze.