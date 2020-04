Piazza Affari e Borse europee in rosso. Lievita lo Spread

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia all'incertezza evidenziata dalle borse asiatiche, dopo le pessimistiche previsioni del FMI e a dispetto della mossa della banca centrale cinese. I dati sull'inflazione in Francia, Spagna ed italia hanno confermato l'impatto sui prezzi delle misure di lockdown.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Vola lo spread, attestandosi a +224 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,82%.pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell'1,92%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto l'1,97%, in caduta libera Parigi, che affonda dell'1,74%. male anche Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,88%.di Piazza Affari, effervescente Moncler, con un progresso del 4,30%.Incandescente Diasorin, che vanta un incisivo incremento del 2,93%.Buoni spunti su Recordati, che mostra un ampio vantaggio dell'1,12%.In rosso Saipem, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.Pesante Buzzi Unicem, che segna una discesa di ben -4,68 punti percentuali.Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 4,28%.Sotto pressione Atlantia, che accusa un calo del 4,10%.