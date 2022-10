Pensione solo a 69 anni: le previsione britanniche che gelano Millennials e Generazione X

Pensioni, la quota sale verso scenari himalaiani: 69 anni e potrebbe non bastare. L'allarme arriva dalla Gran Bretagna e si avventura nelle prossime due decadi (Anni Trenta e Anni Quaranta) durante le quali dovrebbero andare in pensione gli appartenenti gli ultimi rappresentanti della Generazione X (1965-1980) e i primi Millennials (1981-1996). Generazioni già colpite dalla piaga del lavoro precario e dai bassi salari tanto che se all'inizio del nuovo millennio si parlava di "generazione mille euro" ora ci sente offrire anche molto meno.

Di questo passo che accadrà alla Generazione Alpha, ovvero gli attuali bambini nati fra il 2010 e il 2020? C'è il rischio per loro che "quota 100" significhi solo l'età anagrafica e non la somma fra essa e i contributi previdenziali versati. Ma davvero l'aspettativa di vita, una vita che dovrebbere essere di qualità e non di sopravvivenza, sale così in fretta spingendo gli stati a inseguirla alzando le età pensionabili?

A ogni modo nel Regno Unito il Center of Future Studies e del gestore patrimoniale Evelyn Partners, riporta il Telegraph, tracciano tabelle poco incoraggianti dopo che il Governo ha già previsto di allargare l'età pensionabile passando da 66 a 67 tra il 2026 e il 2028 e poi 68 tra il 2044 e il 2046.

Lo stesso neo primo ministro Liz Truss non esclude di alzare ancora di più per sostenere le casse statali. Non è secondario l'effetto della pandemia sulle aspettative di vita: l'incremento costante degli anni precedenti ha subito un brusco arresto e si è visto che fenomeni come questo cambiano non solo le prospettive anagrafiche ma influenza anche le scelte di vita, come dimostrano le tante dimissioni seguito al ritorno alla "normalità" che ancora tanto "normale" non è.

Ecco, riporta sempre il Telegraph, il broker Tom Selby della AJ Bell: «Il governo deve affrontare una decisione difficile, perché le tendenze dell'aspettativa di vita si sono invertite a causa della pandemia. Ma, allo stesso modo, la tendenza a lungo termine è che l'aspettativa di vita torni a essere in aumento e che l'età pensionabile statale non abbia tenuto il passo. Ci vorrebbe coraggio politico: se il governo accelera l'età pensionabile statale a 69 o 70 anni potrebbe rischiare di perdere le elezioni generali in due anni data la propensione al voto degli anziani. D'altra parte, più il governo ritarda la questione, più il costo sarà caricato sulle future generazioni».

Inoltre le ricerche più recenti hanno evidenziato che i boomer (1946-1964) che vengono anche definiti baby-boomers stanno andando in pensione 4 anni dopo chi li ha preceduti che un pensionato su quattro è già tornato a lavorare.