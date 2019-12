Open Fiber, Andrea Colucci nuovo responsabile della comunicazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Colucci è il nuovo responsabile della Comunicazione e Media Relations di Open Fiber, la società paritetica tra Enel e Cdp per la realizzazione della rete di Tlc interamente in fibra ottica Ftth.Colucci, si legge in una nota, da oltre 25 anni si occupa di comunicazione d’impresa e sostenibilità. Dopo una lunga esperienza nella comunicazione di Telecom Italia e Tim, è stato il direttore della comunicazione di Wwf Italia, Expo 2015, Cementir Holding. Ha diretto il dipartimento di Marketing & Communication di Burson-Marsteller. Inoltre ha avuto incarichi di rilievo anche nel campo della sostenibilità: è stato il ceo di Sostenibile e Direttore Climate Change & Sustainability Services di Ernst & Young. Negli ultimi 2 anni è stato Partner della società di consulenza Brand Reporter Consulting.Colucci nella sua nuova responsabilità in Open Fiber riporterà al Direttore delle Relazioni Esterne Andrea Falessi.