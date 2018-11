Novartis: un piano da 200 milioni per investire in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novartis punta sull'Italia e investirà 200 milioni di euro per la ricerca e lo sviluppo italiano nel prossimo triennio. Farà, inoltre, 100 assunzioni di giovani under 30.È l'impegno della multinazionale farmaceutica svizzera annunciato oggi nel corso della presentazione di uno studio sull'innovazione realizzato da The European House-Ambrosetti. «Il nostro Gruppo vuole essere protagonista della trasformazione che sta conoscendo l'innovazione medico/scientifica, dalla digital health alla terapia cellulare e genica», sottolinea Pasquale Frega, presidente di Novartis in Italia: «Nel nostro Paese ciò potrà tradursi in altri 200 milioni di investimenti in R&S nei prossimi tre anni». Questo impegno per i pazienti e per la società ha però bisogno di approcci nuovi: «Un forte sviluppo delle partnership pubblico/private e soprattutto un concreto sostegno all'innovazione, a partire dalla revisione della governance del settore, che non appare più adeguata a rispondere alle nuove esigenze»