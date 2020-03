Mozambico, fregata Marina Militare francese saluta equipaggio Saipem 12000

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 29 febbraio scorso laha stabilito unmentre era di pattugliaL'equipaggio della Saipem 12000, che sta attualmente operando nell'offshore del Mozambico, ha ricambiato il cortese saluto dei militari francesi, rinnovando così il consolidato rapporto che la società ha con la Francia, grazie anche ad una presenza strutturata ed una solida integrazione con il tessuto industriale e sociale del Paese, frutto di investimenti passati e della capacità di sviluppare relazioni solide, proficue e durature.Le isole francesi di Réunion e Mayotte sono due dipartimenti francesi d'oltremare, dove sono di stanza fregate e motovedette della Marina nazionale francese, responsabili del monitoraggio della zona economica esclusiva francese attorno alle isole nel Canale del Mozambico, ma anche della lotta al traffico marittimo illegale, in collaborazione con gli altri paesi della zona e in particolare il Mozambico.La Saipem 12000 è impiegata nell'offshore del Mozambico, a circa 210 km a Nord-Est di Pemba, nel giacimento di gas Coral South situato nell'Area 4 Rovuma, nell'ambito di un contratto pluriannuale di perforazioni per conto di Eni.